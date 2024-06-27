Военкор рассказал, как реформы оставили Россию без военных инженеров Сладков призвал вернуть профильное инженерное образование в военных училищах

Реформы в сфере военного образования оставили российские войска без квалифицированных инженеров, поделился мнением в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, офицеры, участвующие в военной операции на Украине, призывают перестать «плодить менеджеров по управлению персоналом» в военных училищах.

Командир должен иметь инженерное образование. Профильное. Общевойсковой командир должен снова готовиться, как инженер по эксплуатации колесной и гусеничной техники, по классике. Это его в ходе миллиарда российских военных реформ в менеджера превратили, — написал он.

Сладков обратил внимание, что в Военной академии США в Уэст-Пойнте общевойсковых командиров готовят именно как инженеры. К тому же, как отметил он, срок подготовки составляет четыре года, а не пять лет, как в России.

В мое время пять лет готовили некоторые ВУСы инженеров, кроме ВОКУ, танкистов, и ВДВ, — подчеркнул он.

Ранее Сладков призвал создать «антинатовскую прокси-армию». По его мнению, есть потенциал привлечения афганцев и добровольцев из Пакистана и Африки за «хорошую сумму» и снабжение. На подобное решение также могут согласиться Китай и Куба, исходя из «огромного количества» кубинских добровольцев на СВО.