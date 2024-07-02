Военкор рассказал, как на Западе страхуют поддержку Украины Поддубный: на Западе выводят многие программы из-под зависимости от США

Фото: МО Украины

Для координации долгосрочных поставок военной помощи Киеву и подготовки военнослужащих ВСУ НАТО создает в немецком Висбадене новое командование, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, на Западе страхуются, выводя многие программы, направленные на поддержку Украины, из-под прямой зависимости от США, на случай избрания президентом Дональда Трампа.

В Вашингтоне говорят, что все эти инициативы помогут сделать военную помощь Украине «менее уязвимой к политическим колебаниям», таким как растущая поддержка партий правого толка в ЕС и возможное возвращение Трампа на пост президента США, — написал он.

Также военкор добавил, что НАТО назначит ответственного за долгосрочную поддержку киевского режима. Этот пост займет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет находиться в Киеве. Судя по всему, считает военкор, если Штаты в случае победы Трампа решат ограничить военную помощь киевскому режиму, то инициативу по этому вопросу обязаны будут подхватить другие члены Альянса.

Ранее сенатор США от штата Огайо республиканец Джеймс Дэвид Вэнс заявлял, что Соединенные Штаты не волнует судьба Украины. По его словам, в противном случае президент Джо Байден не стал бы отговаривать Киев от переговоров с Москвой. Также Вэнс выразил возмущение тем, что на Украину отправляются деньги налогоплательщиков США. При этом, уверен политик, средства идут на обогащение «украинских коррупционеров».