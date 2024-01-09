Военкор рассказал, как можно остановить обстрелы Белгорода Котенок: нужно вернуть Харьковскую область, чтобы остановить обстрелы Белгорода

Фото: МО РФ

Россия должна установить контроль над Харьковской, Сумской и Черниговской областями, чтобы остановить обстрелы Белгорода, высказался в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его мнению, только с помощью таких мер можно ликвидировать угрозу со стороны Киева.

Нужно возвращать России Харьков, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую области. Именно так, и никак не меньше. Только такие меры способны купировать и ликвидировать в идеальном варианте угрозу укронацизма, — написал Котенок.

Как напомнил Котенок, Киев располагает дальнобойным вооружением, в том числе ракетным, которое поставляет Запад. Именно поэтому, по словам журналиста, украинские войска необходимо вытеснить далеко за 15 км от российской территории, чтобы гарантировать остановку атак ВСУ по приграничным регионам, в частности Белгороду.