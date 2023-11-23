Военкор рассказал, где пройдет следующий рубеж обороны в зоне СВО Котенок: cледующий рубеж обороны будет проходить в районе Курахово

Фото: МО РФ

Следующий рубеж обороны в зоне СВО будет проходить в районе Курахово, на подконтрольной Киеву территории ДНР, предположил в Telegram военкор Юрий Котенок. Он отметил, что важной задачей для российской армии сейчас является окружение противника в районе Авдеевки. Данный шаг, по мнению военкора, снизит угрозу для Донецка.

Украинцы могут закрепляться, где им заблагорассудится, в зависимости от того, как мы позволим. Я не исключаю, что следующий рубеж обороны будет проходить в районе Курахово. Это западнее, но нужно отдавать себе отчет, что это также российская территория, оккупированная украинскими формированиями. То есть это промежуточный рубеж, с которого их необходимо выбивать, — написал он.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что Вооруженные силы России начали формировать «огневые мешки» вокруг Авдеевки, как это делали в Артемовске. По информации канала, в зоне проведения специальной военной операции эта тактика широко применялась во время боев за Работино и теперь используется повсеместно. Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.

По словам военкоров, российские силы имеют преимущество в авиации и средствах наблюдения, что позволяет им «ловить» позиции Вооруженных сил Украины во время их подготовки к контратакам и на ротациях. Как передает «Военная хроника», в настоящее время украинская армия находится в стратегически проигрышной позиции относительно боев за Авдеевку. Материальные и людские резервы, по информации канала, истощены после неудачной летне-осенней кампании на Украине, а российские силы, наоборот, действуют в удобном для себя темпе и пользуются преимуществами более короткого «логистического плеча».