Военкор рассказал, чем ВСУ ответят на российские средства ПВО и РЭБ Военкор Сладков: ВСУ хотят оснастить дроны дальнобойным оружием

Фото: МО Украины

Спецоперация показала, что наличие на поле боя мощных средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сводит на нет преимущества дронов, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, Украина пытается учитывать этот опыт, поэтому рассматривает возможность оборудования своих беспилотников дальнобойным оружием.

СВО же убедительно показала, что наличие на поле боя комплексов средней и большой дальности и мощного РЭБ уверенно сводит преимущества крупных дронов на нет. Либо мощное ПВО уничтожает их. <...> Противник этот опыт учитывает и уже рассматривает возможность перевода своих БПЛА на управление через спутниковые каналы связи и их оборудование дальнобойным оружием для действий вне зоны ПВО, — объяснил Сладков.

Крупные украинские беспилотники понесли значительные потери и канули в безвестность крайне быстро, добавил военкор. По его словам, это также натолкнуло Киев на мысль об использовании дронов-камикадзе.

Сложилась интересная ситуация. С одной стороны, сегодня у нас уникальный опыт применения БПЛА в крупной общевойсковой войне. С другой, у американцев 30 лет форы в разработке, — добавил журналист.

Ранее Сладков сообщил о появлении у ВСУ имитационной техники для обмана «Ланцетов» и артиллерии. По его словам, российская сторона тоже имела такую идею, однако планы оказались не реализованы.