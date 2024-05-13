Военкор раскрыл, нужно ли сейчас перемирие Москве Коц: Запад использует любую передышку для накачивания Украины оружием

Фото: МО РФ

Запад постарается использовать любую передышку, чтобы накачать Украину оружием и дать ей время мобилизовать достаточно людей, пишет в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Так он прокомментировал статью в газете The New York Times, где утверждается, что наступление ВС РФ на Харьков может вынудить западные страны усилить давление на Киев по установлению перемирия с Россией.

Запад постарается использовать любую передышку, чтобы накачать Украину оружием и дать ей время мобилизовать достаточно людей. А мы еще как минимум не освободили полностью российские регионы — ДНР, Запорожье и Херсонщину, — пишет журналист.

Также он не видит организаций, способных контролировать исполнение договоренностей по перемирию. Военкор напоминает, что ОБСЕ себя дискредитировало, когда «следило за исполнением минских договоренностей».

Мы помним, как они следили за исполнением минских договоренностей, втайне передавая Киеву важную информацию с линии боевого соприкосновения, — напоминает Коц.

Telegram-канал «Иди и смотри» между тем сообщил, что Вооруженные силы России закрепляются на окраине Волчанска в Харьковской области. По его информации, ВС РФ также расширяют зону контроля, бои идут в районе мясокомбината. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.