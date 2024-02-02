Военкор раскрыл, какой формат передачи информации считает самым честным Военкор Сладков назвал прямой эфир самым честным форматом передачи информации

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Стешин («Комсомольская правда»), Александр Сладков

Прямой эфир является самой честной формой передачи информации от репортера к зрителю, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что самым интересным жанром он считает репортаж, позволяющий журналисту провести зрителя по местам событий.

А еще интереснее ЛТТ (life to tape — c англ. «жизнь в кассету»). Это когда берешь телефон и снимаешь себя и окружающее пространство, в событии, со своими репликами, с короткими интервью, с рэпэраундом (смысловым звуком вокруг). ЛТТ это законченный репортаж, снятый одним кадром, — сказал он.

Ранее сообщалось, что корреспондентка немецкой телевещательной компании ARD Ханна Реш попала в затруднительное положение во время прямого включения из Тель-Авива вечером 1 января. Журналистка рассказывала об израильской судебной реформе, но через минуту запнулась и забыла, о чем говорила.

До этого румынская журналистка Кристина Чиляку в октябре записала репортаж для телеканала DIGI24, который, как утверждается, велся во время обстрела в Израиле. Однако пользователи уличили корреспондентку в обмане: на заднем плане ролика можно заметить людей, которые спокойно идут по своим делам и разъезжают на велосипедах. При этом сама журналистка делает вид, что прячется от обстрела за автомобилем.