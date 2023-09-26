Военкор предрек судьбу Abrams на Украине, вспомнив другие конфликты Военкор Коц напомнил об уничтоженных Abrams в вооруженных конфликтах

Фото: Staff sergeant Dean W. Wagner/ublic Domain/wikipedia/commons

В Персидском заливе во время войны 1990–1991 годов было уничтожено свыше 20 американских танков Abrams, напомнил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. В Ираке тем временем ликвидировали больше 100 машин, добавил он. Теперь же первая партия Abrams поступила на Украину.

Что вам сказать про «Абрамсы», первая партия которых уже поступила на Украину. В Персидском заливе во время войны 1990–1991 годов было уничтожено 23 «Абрамса». За первые два года в иракской войне 2003–2011 годов было выведено из строя больше 100 машин. Хуситы уничтожили у саудитов порядка 45 «Абрамсов», — напомнил военкор.

Он добавил, что советский «Конкурс» уже «попробовал на зубок» американский танк в Ираке. По его словам, с учетом этого опыта перед ВС РФ встала задача — насытить российские войска противотанковыми средствами и обучить бойцов ими пользоваться.

Ранее в Пентагоне заявили, что американские танки станут мощным сдерживающим фактором. По словам представителей ведомства, имея на вооружении Abrams, Украина сможет противостоять «агрессивным действиям» с большей эффективностью. Решение США передать их ВСУ говорит о приверженности «стабильности Украины», добавили в Пентагоне.