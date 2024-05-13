Военкор раскрыл, чего на фронте ждут от нового министра обороны Военкор Коц: на фронте от Белоусова ждут решения сугубо прикладных проблем

Военнослужащие, находящиеся в зоне СВО и не только, ждут от Андрея Белоусова на посту министра обороны решения сугубо прикладных проблем, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. К таковым журналист отнес грамотное распределение финансов в ВПК и обеспечение бойцов вооружением.

Как от экономиста от него в первую очередь ждут понимания как минимум того, что дешевле обеспечить каждого бойца портативными детекторами дронов и подавителями, чем выплачивать 3 миллиона за ранение и 5 миллионов за гибель. Понимания, что дешевле создать в тылу мобильные группы по охоте на ударные беспилотники, чем ликвидировать последствия от их ударов, — указал Коц.

Военкор добавил, что необходимо всем эффективным производителям нужно дать равные возможности, включая государственную поддержку. Он уточнил, что имеет в виду создателей и дронов, и РЭБ, и других.



Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко выразил мнение, что Андрей Белоусов имеет стратегический кругозор и нестандартный подход к решению сложнейших задач, что станет востребованным для достижения победы в спецоперации на Украине. Он назвал назначение Белоусова исключительно удачным решением. По мнению Коротченко, его назначение, безусловно, обусловлено личным доверием президента России Владимира Путина.