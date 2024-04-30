Военкор призвал оценивать все конфликты с точки зрения солдатов-штурмовиков Военкор Сладков: на конфликты нужно смотреть глазами солдата-штурмовика

Фото: МО РФ

На все вооруженные конфликты необходимо смотреть глазами солдата-штурмовика, написал в Telegram-канале военкор Александр Сладков. Такой взгляд поможет трезво оценить и экипировку, и обеспечение войск. Кроме того, отметил корреспондент, именно солдатов-штурмовиков стоит спрашивать, что они думают о переговорах.

Если мы начинаем рассуждать о переговорах, о мире, надо представить себе, или лучше узнать, что думает о них штурмовик, и так будет правильно. Навряд ли он скажет: «Давай воевать до последнего, мы за ценой не постоим!». Он-то знает, цена за все — это жизнь именно штурмовика, а никого другого! — написал Сладков.

Военкор добавил, что как бы это ни было цинично, но цели всегда «ставят наверху». Достигает же их именно солдат, который рискует жизнью.

Ранее Сладков рассказал, что зона проведения спецоперации заполнена внештатными инструкторами, которые помогают бойцам ВС РФ. По его словам, это неравнодушные россияне, которые осознанно «сменили батники на ватники». Сладков уточнил, что бойцов обучают тактической медицине, саперному делу, пилотированию БЛА и снайпингу.