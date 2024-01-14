Военкор предупредил об опасности «диванных экспертов с экранов» Военкор Руденко призвал не слушать «диванных экспертов с экранов»

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

«Диванные эксперты» с экранов могут говорить о снижении поставок вооружения украинской армии, однако слушать их опасно, заявил военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram-канале. По его словам, в таком случае возрастает риск того, что будет пропущено наращивание противником опасных средств поражения, например, дронов, которыми ВСУ постепенно заменяют артиллерийские снаряды.

Я был прав по поводу изменения стратегии противника. Сегодняшние реалии показывают, что враг меняет артиллерийский снаряд на дрон-камикадзе <...>. И пока диванные эксперты будут с экранов нам рассказывать, что США и Европа снизили поставки вооружения, мы, как всегда, пропустим наращивание врагом более опасных средств поражения. А этого делать никак нельзя! — заявил Руденко.

Партнеры Киева делают ставку на поставки беспилотников, которые в несколько раз дешевле и точнее. По словам военкора, порой ВСУ не жалеют дронов даже на одного солдата, отметил журналист.

Запад снизит поставки артиллерийских систем и боеприпасов к ним, но зато увеличит поставки различного вида дронов, причем Украина в этом случае используется как полигон для развития данного вида вооружения, — добавил военкор.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска получили партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов. Операторы этих БПЛА будут надевать спецочки, которые обеспечивают вид от первого лица. Благодаря этому достигается высокая точность наведения беспилотника на цель.