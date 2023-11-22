Военкор предрек возникновение новой «Азовстали» для Украины Коц: под Авдеевкой для Украины может возникнуть новая «Азовсталь»

Фото: V Ictor/XinHua/Global Look Press

Под Авдеевкой для Украины может возникнуть новая «Азовсталь», сообщил URA.ru военкор Александр Коц. По этим он имеет в виду то, что Авдеевка с определенной вероятностью, как завод в Мариуполе, окажется в кольце окружения российской армии.

Сейчас перед российскими военными стоит задача отрезать ВСУ от линии снабжения. Чтобы ее перерезать, нужно с севера выйти на Бердичев, с юга, со стороны Опытного, Водяного, — на Северное и Тоненькое. Тогда вся группировка окажется в одной большой «Азовстали», как в Мариуполе было, то есть в кольце, — сказал он.

До этого военный корреспондент Александр Сладков призвал не обольщаться слабостью Украины. По его словам, Запад не оставит «своих вассалов в трусах». В пример он привел заявление о том, что Берлин выделит Киеву помощь на €1,3 млрд.

Военэксперт Анатолий Матвийчук отмечал, что Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать подкрепление под Купянск и наступать под Харьковом, однако все их устремления терпят провал. Российские подразделения тем временем сосредотачивают силы на Харьковском направлении, выходя за пригороды и двигаясь к главному городу области, уточнил он.

Он добавил, что, кроме прочего, ожесточенные бои идут в Клещеевке и Авдеевке и миссия по окружению противника практически завершена. Боевые действия у Антоновского моста тоже развиваются не в пользу Украины, подчеркнул эксперт.