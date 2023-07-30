Военкор предположил, какой ответ получат ВСУ на атаку БПЛА на «Москва-Сити» Репортер Руденко: Россия в ответ на атаку БПЛА на «Москва-Сити» ударит по объектам ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве

Репортер ВГТРК Андрей Руденко предположил, что ответ ВС России на атаку БПЛА на «Москва-Сити» будет жестким. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что российские силы нанесут удары по военным объектам ВСУ.

Ответ будет жестким. Я уверен, что удары будут направлены на военные объекты ВСУ, но плохо настроенная система ПВО вашей страны является угрозой для мирных жителей, — написал Руденко.

Репортер обратился к украинцам и указал на то, что правительство их страны «делает все, чтобы были нанесены ответные удары». Руденко подчеркнул, что за все, что произойдет, понесет ответственность Киев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»

Ранее Минобороны РФ заявило об отражении попытки атаки Киева по Москве тремя дронами ВСУ. По данным ведомства, один украинский БПЛА был сбит средствами противовоздушной обороны в Одинцовском округе Подмосковья, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, впоследствии потеряли управление и упали на территории делового комплекса «Москва-Сити».

По данным Telegram-канала Mash, первый БПЛА упал на башню IQ-квартала в 03:20. В 04:10 появилась информация о втором взрыве в бизнес-центре «Око-2», пишет канал. Людей из башни IQ-квартала эвакуировали. Сообщалось об одном пострадавшем.