Военкор предложил работать с украинскими пленными, как с немцами в годы ВОВ Военкор Сладков: с украинскими пленными необходимо вести идеологическую работу

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

С украинскими военнопленными необходимо работать так же, как с немцами в годы Великой Отечественной войны, написал в Telegram-канал военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, идеологическая работа должна вестись 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

А почему мы не работаем с украинскими пленными так, как работали с пленными немцами в годы Великой Отечественной войны? С украинскими пленными работают наши разведчики и контрразведчики, прокуроры и следователи, специалисты в области ДНК и дактилоскопии. Но опыт подсказывает: необходимо вести идеологическую работу 24/7! — написал Сладков.

Необходимо создать антифашистское движение, состоящее из пленных, выпускать специальные газеты и формировать бригады, выступающие против Киева на передовой, добавил военкор. По его словам, вероятно, все это впереди и в будущем число агентов влияния России на территории «новой Украины» увеличится.

Ранее Сладков предположил, что крушение Ил-76 с украинскими пленными на борту может обернуться дальнейшей эскалацией конфликта. Он подчеркнул, что инцидент способен привести к расширению зоны действия российских ракет «земля — воздух» и «воздух — воздух».