Военкор посоветовал Зеленскому поставить на место «выскочку» Байдена Коц: «просроченному» Зеленскому самое время поставить на место «выскочку» Байдена

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Президенту Украины Владимиру Зеленскому самое время поставить на место своего американского коллегу Джо Байдена, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Так он прокомментировал заявление лидера США, допустившего, что Украина может так и не стать членом НАТО.

Просроченному Зеленскому самое время поставить на место наглого американского выскочку. Ишь чего удумал, зрадник — Украину в НАТО не пускать. Разве ради этого стоял Майдан?! — написал военкор.

О том, что Украина может не стать страной — участницей НАТО, Байден заявил в интервью изданию Time. При этом американский лидер пообещал продолжать поставки вооружения ВСУ даже при таком сценарии. По словам политика, у Вашингтона такие же отношения с Украиной, как и с другими странами, которым он поставляет оружие.

Ранее генерал-майор Народно-освободительной армии Китая Сю Хуэй посоветовал Зеленскому задуматься о ценности жизни украинцев. По его словам, главе государства следует понять, за что он борется. Он назвал страшным заявление Байдена о готовности поддерживать Украину в борьбе до последнего украинца. При этом он подчеркнул, что США не будут использовать собственный народ в конфликте, и призвал над этим задуматься.