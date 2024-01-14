Военкор показал «жутко секретную штуку» на вооружении ВС России Военкор Сладков показал на видео лазерный комплекс «Пересвет»

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Лазерный комплекс «Пересвет»

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале показал видео с лазерным комплексом «Пересвет», который, предположительно, может применяться для борьбы с БПЛА, а также помогать ПРО и ПВО. По его словам, это вооружение «жутко секретное».

«Пересвет» — лазерный комплекс, говорят, может применяться для ПРО и ПВО и в борьбе с БЛА. Его эффективность, так пишут, зависит от условий окружающей среды (в хорошую погоду работает идеально, туман, дождь, снег могут помешать). <...> Эта штука жутко секретная. Ну и пусть. Интересно, ослепляет она современные вражеские БЛА или нет. Хотя бы в глубоком тылу, — отметил Сладков.

По данным военкора, «Пересвет» требует много электроэнергии, поэтому для портативного использования не подходит. По его информации, комплекс, вероятно, сможет обеспечить защиту военных баз и других объектов от проникновения беспилотных летательных аппаратов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что планирующие авиабомбы «Дрель» быстро поступят в ВС России в связи с наращиванием темпов производства оборонно-промышленного комплекса. По его словам, российское вооружение стремительно развивается.

Эксперт обратил внимание, что так же быстро запустили серийное производство гаубиц «Коалиция-СВ». По его словам, эти артиллерийские комплексы нужны российской армии для ведения эффективной контрбатарейной борьбы.