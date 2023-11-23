Военкор показал уничтоженную в зоне СВО иностранную технику Военкор Котенок опубликовал кадры с уничтоженной в зоне СВО иностранной техникой

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военкор Юрий Котенок в Telegram опубликовал кадры уничтоженной в зоне СВО иностранной техники. На фото и видео можно увидеть уничтоженный в районе Работино Т-72М1, самоходную артиллерийскую установку M109 калибра 155 мм, а также бронемашину M2A2 Bradley, которую экипаж бросил в районе Степового на Авдеевском направлении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России отбили атаки украинской армии на Запорожском направлении. ВСУ пытались малыми группами напасть на российские позиции на рубеже Работино — Вербовое. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, на Краснолиманском направлении раненый российский офицер подбил украинский танк. Противник пытался прорваться к оборонительной линии российской армии около города Кременная в Луганской Народной Республике.

Также стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Это произошло в районе населенного пункта Воздвиженка. Помимо истребителя удалось уничтожить 45 дронов, склад авиационных средств поражения и зенитный ракетный комплекс С-300. Нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах.