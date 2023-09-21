Военкор показал последствия удара по гостинице с наемниками в Черкассах Военкор Коц опубликовал фото последствий удара по гостинице в Черкассах

Фото: t.me/dsns_telegram

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале опубликовал фотографии с последствиями удара по гостинице в Черкассах. Он уточнил, что она служила местом дислокации иностранных наемников. На опубликованных кадрах можно заметить разрушенную постройку, поврежденные автомобили и сотрудников экстренных служб.

Место дислокации иностранных наемников в Черкассах в гостинице «Центральная» на улице Небесной сотни. Точное попадание, — написал Коц.

Ранее сообщалось, что на Украине было обнаружено тело британского наемника Джордана Чедвика. Его нашли в водоеме со связанными за спиной руками. Гибель военного подтвердили в МИД Великобритании. При этом ведомство отказалось уточнять место обнаружения тела.

Также сообщалось о взятии в плен нескольких польских наемников в ходе боевых действий под Соледаром. Они пытались осуществить наступление, однако бойцы добровольческой бригады «Волки» пресекли действия военных. Кроме того, в плен были взяты военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Кроме того, ранее на Украине погиб британский студент Сэм Ньюи. Он воевал на стороне ВСУ. Бойца и его отца ранее обвиняли в терроризме за поддержку курдских сил в Сирии.