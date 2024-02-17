Военкор показал, как военные расправили флаг РФ над администрацией Авдеевки Военкор Коц опубликовал видео с российским флагом над администрацией Авдеевки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в Telegram-канале видео, на котором запечатлен момент поднятия российского флага над администрацией Авдеевки. На кадрах видно, как военнослужащие ВС РФ снимают со здания украинскую символику. После этого они расправляют два российских флага, которые устанавливают на здании.

Российский флаг над администрацией Авдеевки! Бойцы 24-й бригады спецназа из Новосибирска совместно с 239-м полком поднимают триколор, — написал Коц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в сдаче Авдеевки. Он заявил о превосходстве Вооруженных сил России над ВСУ и назвал конфликт «несправедливым». Украинский лидер также констатировал, что в итоге живая сила Украины вынуждена сражаться против дальнобойной артиллерии.

Ранее стало известно, что украинское командование приняло решение об отступлении из Авдеевки. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что это продуманный отход, цель которого — сохранить жизни солдат. Однако советник главы ДНР Ян Гагин констатировал, что происходящее больше похоже на бегство.