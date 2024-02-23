Военкор показал кадры с Abrams и пообещал скорый трофей Военкор Поддубный: скоро будет уничтожен первый Abrams

Фото: marine_corps/Flickr/Global Look Press

Военный корреспондент Евгений Поддубный показал кадры с американским танком Abrams в зоне боевых действий на Украине и пообещал скорое уничтожение первого образца. В своем Telegram-канале он назвал машину «раздражителем» для российской армии и предположил, что ВСУ не хватает других танков.

Противник опубликовал первые кадры боевого применения американского танка Abrams в зоне СВО. Киевский режим использует машину в боях в районе Степного. Это значит, что принято решение использовать американские танки в обороне. Скоро появится и первое подтверждение уничтожения американского «Абрамса», коль уж танк появился на передовой, — написал военкор.

В Вашингтоне решили пожертвовать репутацией своего основного боевого танка, считает Поддубный. Он уверен, что после потери в боях десятков немецких машин американцы растерялись.

До этого военкор писал, что Вашингтон отказывается передавать Украине новые танки Abrams из-за страха, что они попадут к Вооруженным силам России. Затем объяснил задержку с поставками уничтожением в зоне СВО британского Challenger.

Впервые американский танк заметили на Украине 4 февраля. При этом были продемонстрированы кадры из триплекса (защищенной смотровой щели) БМП Bradley ВСУ.