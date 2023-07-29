Военкор показал кадры охоты армейского спецназа ВС России за танком ВСУ Военкор Руденко опубликовал кадры уничтожения укрытия ВСУ с бронетехникой

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ уничтожили укрытие военнослужащих ВСУ вместе с их бронетехникой на Авдеевском направлении, сообщает военкор Андрей Руденко. Оно было обнаружено после слежки российского дрона за танком. Видеозапись артудара опубликована в Сети.

Военкор пишет, что российские военные с помощью дрона обнаружили замаскированный в зоне СВО танк ВСУ и нанесли по нему удар дроном-камикадзе. Бронемашина получила повреждения, однако уничтожена не была.

Украинские военные решили не бросать танк и двинулись на нем в сторону укрытия. ВСУ решили, что танк более не является целью и загнали его в ангар, где находились военные и другая техника украинских солдат.

Однако дрон продолжал слежку и передал 132-й бригаде 1-го Донецкого армейского корпуса координаты укрытия, после чего по нему был нанесен массированный артиллерийский удар. Военкор утверждает, что вся техника и украинские военные, находившиеся в ангаре, были разбиты.

Ранее Руденко опубликовал кадры, на которых Вооруженные силы РФ уничтожили технику и личный состав ВСУ на Белогоровском направлении. Удар нанесла артиллерия 7-й бригады Южной группировки войск.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал три видеозаписи, на которых российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожает в зоне СВО на Украине тяжелую технику украинской армии. На видео показаны ликвидация финского БТР ХА-180, танка ВСУ на Харьковском направлении и взрыв украинского БМП под Артемовском.