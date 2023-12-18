Военкор Поддубный заявил о победе России над Украиной в борьбе идеологий

Фото: МО Украины

Россия одерживает победу над Украиной в противостоянии идеологий, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, об этом свидетельствует ситуация, сложившаяся на территории бывшей советской республики. Военкор подчеркнул, что из-за политики властей Украина была «загнана в маргинальное поле» для всех остальных стран мира.

Поддубный отметил, что сегодня Украина находится за железным занавесом, так как границы государства закрыты. Это решение связано с проведением кампании по мобилизации населения. Как утверждает журналист, мужчин призывают в Вооруженные силы Украины против их воли. По мнению военкора, на Украине также были уничтожены демократические институты, так как в стране не проводятся выборы, а действующий режим «нелегитимен».

В разрезе большой борьбы у России также огромное идеологическое преимущество. Начиная от защиты общечеловеческих ценностей, уважения к чужому суверенитету, заканчивая гуманистическим подходом к ведению боевых действий. Многие это понимают и поддерживают, многие понимают и молчат, — подытожил военкор.

Ранее Поддубный заявил, что странам Запада удобно скинуть все провалы Украины на президента страны Владимира Зеленского. По его словам, правительство страны постепенно вязнет во внутриполитической борьбе.