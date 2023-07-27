Военкор Поддубный сообщил о ликвидации двух боевиков «Азова» в зоне СВО

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что в зоне проведения специальной военной операции были ликвидированы три боевика националистического полка «Азов» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена). Журналист написал, что они были уничтожены под Артемовском.

Поддубный заявил, что одним из ликвидированных боевиков был полевой командир «Азова» Сергей Миронюк.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что ВС России ведут ожесточенные бои за село Клещеевка под Артемовском. По данным канала, украинское командование бросило на захват населенного пункта значительные силы. Однако, по информации военных корреспондентов, село находится под контролем РФ.

По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, при интенсивных боях резервов у армии Украины хватит максимум на две недели, при плавных — на четыре. Специалист отметил, что у ВСУ осталось примерно 30% от того, что было изначально, несколько моторизированных и танковых бригад, которые можно бросить в одно наступление.