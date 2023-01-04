Военкор Пегов: история с «мобилками» в Макеевке не слишком убедительна

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Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевке

Военный корреспондент, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов выразил мнение, что повышенная сотовая активность военнослужащих, располагавшихся в пункте размещения в Макеевке, была не главной причиной удара ВСУ. Он утверждает, что расположение военных можно было отследить при помощи разведки и беспилотников. Согласно его точке зрения, состав ВС РФ не нужно было размещать в таком большом количестве на одно здание, поскольку именно этот факт и послужил причиной нанесения удара.

Скрыть ПВУ (пункт временного укрытия. — NEWS.ru) в прифронтовом городе практически невозможно. Даже там, где телефоны не работают вообще. Как, например, в Изюме. Либо сдаст агентура, либо заметят с помощью БПЛА. Единственное лекарство — не размещать личный состав массово в крупных зданиях. Банально не селить 500 человек в одном месте, а рассредоточить их по десяти разным локациям. Да, для этого нужно заморочиться. Но это вопрос жизни и смерти. <...> В общем, история с «мобилками» не слишком убедительна, — написал Пегов.

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военных в Макеевке ДНР в новогоднюю ночь. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО. Он заверил, что родственникам и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь. Изначально сообщалось о 63 погибших военных, однако после разбора завалов число умерших военных выросло до 89, о чем объявил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Севрюков. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин.

В Минобороны заявили, что массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету стало основной причиной трагедии в Макеевке. Представитель ведомства уточнил, что противнику удалось запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для последующего нанесения удара.