Военкор озвучил потери ВСУ при контратаке под Марьинкой Военкор Руденко: ВСУ потеряли две БМП и восемь военных при контратаке под Марьинкой

Фото: МО РФ

На Марьинском направлении Вооруженные силы Украины потеряли две БМП и восемь военнослужащих, сообщил в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко. По его информации, противник предпринял две попытки контратаки, однако они были успешно отражены российскими силами.

В ходе контратаки ВСУ под н. п. Марьинка БМП противника подорвалась на минных заграждениях. Прибывшая для эвакуации раненых другая, была уничтожена ПТУР. Никто из находившихся в бронемашинах военнослужащих ВСУ не выжил, — написал Руденко.

Он отметил, что, по предварительным данным, также был ранен один боец ВСУ.

Руденко также сообщил о предпринятой украинскими силами попытке контратаки вблизи Авдеевки. Так, российские силы обнаружили раненного военнослужащего 28-й ОМБР ВСУ с травматической ампутацией ноги и руки. Как пишет военкор, его взяли в плен и доставили на подконтрольную ВС РФ территорию, где оказали необходимую медицинскую помощь. Боец рассказал, что сослуживцы оставили его как «тяжелораненого и бесперспективного».

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что у Работино скопилось огромное количество уничтоженной техники ВСУ. По его словам, это говорит о том, что командование украинской армии и специалисты НАТО оказались в тупике.