Военкор опубликовал кадры подбитого в зоне СВО «американца» Военкор Коц опубликовал видео уничтожение американского БТР Bradley в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военкор Александр Коц опубликовал видео уничтожения американского БТР Bradley в зоне СВО. На кадрах, опубликованных в Telegram, показан от первого лица прилет дрона-камикадзе в боевую машину. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Очередной Bradley, уничтоженный дроном ВТ-40, записывает на свой счет дроновод спецотряда «Вега», — написал Коц.

Ранее Министерство обороны России опубликовало два видео с кадрами уничтожения танка Abrams и БМП Bradley американского производства на Авдеевском направлении. По данным ведомства, на данном участке фронта работали военнослужащие группировки войск «Центр». Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» поразил его с закрытой огневой позиции, применив высокоточный снаряд «Краснополь».

Ранее Telegram-канал «Mash на Донбассе» опубликовал видео, на котором боец «Отряда викингов» с позывным Манул на Запорожском направлении уничтожает сразу четыре бронемашины американского производства Bradley. По данным канала, он также ликвидировал 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). В российском оборонном ведомстве эту информацию не комментировали.

До этого российские силы уничтожили танк Leopard ВСУ на Марьинском направлении. Журналист Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале опубликовал ролик «прожарки» боевой машины, снятый на дрон Mavic.