Военкор объяснил желание Зеленского отправить молодежь на фронт Коц: США дали деньги Киеву в обмен на мобилизацию

Фото: МО Украины

США выдали деньги Украине в обмен на новое пушечное мясо, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что молодежь должна участвовать в боевых действиях, так как лучше разбирается в современных технологиях. На деле же, отмечает журналист, в стране заканчиваются взрослые мужчины. Поэтому мобилизационный возраст будут понижать и дальше, уверен он.

Взрослые мужчины уже заканчиваются. А значит, мобилизационный возраст будут понижать и дальше. В итоге служить на передок пойдут женщины и вчерашние школьники, — пишет Коц.

Военный эксперт Виктор Литовкин также не исключает, что в будущем на фронт начнут отправлять украинских подростков. По его словам, Зеленскому обеспечен отход на запасные позиции, а простой народ «их не сильно волнует».

Председатель европейского комитета в бундестаге Антон Хофрайтер допустил, что новый пакет военной помощи США Украине может стать последним. По его словам, длительная задержка с согласованием позволила европейцам осознать, насколько неопределенной стала американская поддержка.

Тем временем эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов считает, что Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием, которое страны Европы планируют передать Киеву в рамках нового пакета поддержки. Однако, уверен он, этот шаг не поможет украинской стороне победить.