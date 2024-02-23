Военкор объяснил, почему санкции ЕС следует называть беспределом Военкор Коц назвал беспределом новый пакет санкций ЕС против России

Фото: James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

Введение нового, 13-го пакета санкций Евросоюза в отношении России является «беспределом», потому что ограничения может вводить только Совет Безопасности ООН, заявил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, эти ограничения намеренно называют санкциями, чтобы придать им хотя бы внешнюю легитимность.

Как отметил Коц, страны ЕС одобрили еще один пакет санкций против РФ, куда вошли 106 физических и 88 юридических лиц. В документе также числятся компании из других стран, которые Евросоюз так или иначе обвинил в сотрудничестве с Россией или помощи в уклонении от санкций. В числе их оказались компании Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Военкор подчеркнул, что такие решения может принимать только СБ ООН, куда входит и Россия, обладающая правом вето.

Немного терминологии. Санкции на государство, согласно международному праву, может накладывать только Совбез ООН. В котором, напомним, у России есть право вето. То, чем сейчас занимаются страны коллективного Запада, — это рестрикции. Санкциями их называют, чтобы придать им внешнюю легитимность. А по сути дела это беспредел, — написал он в своем канале в Telegram.

Ранее в Госдуме, комментируя 13-й пакет антироссийских санкций стран Запада, заявили, что Россия является самодостаточной страной, которая давно демонстрирует всему миру движение вперед. Поэтому никакие ограничения США и Евросоюза не помешают ей развиваться.