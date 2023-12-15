Военкор объяснил, почему Польша искала в гибели Качиньского «руку Кремля» Военкор Коц: Польша искала «руку Кремля» в гибели Качиньского из-за прибыли

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лех Качиньский

Версия гибели президента Польши Леха Качиньского, которая подразумевает причастность РФ, была способом «освоить» выделенные на расследование деньги, написал в Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, в нынешнее время русофобия на Западе не только дань моде, но и вариант получения дополнительных средств.

Поляки не были бы поляками, если бы не стали искать «руку Кремля», Ну или осваивать выделенные на поиски деньги. Русофобия на Западе сегодня — не только модно, но и местами прибыльно, — отметил Коц.

Комиссию, расследовавшую гибель Качиньского, критикуют уже давно, напомнил военкор. Одним из доводов является слишком большое количество затраченных средств. По словам Коца, ему, как и многим другим, непонятно, почему комиссия действовала 14 лет, если вердикт был вынесен еще в 2011 году.

Еще в 2011-м МВД Польши опубликовало доклад, в котором польским по белому написано: причиной аварии стал спуск ниже минимальной высоты с превышением скорости снижения, в атмосферных условиях, препятствующих визуальному контакту с землей, и затем начала захода на второй круг, что привело к столкновению с препятствием, — напомнил военкор.

Ранее стало известно, что Польша отказалась от версии с «виной России» в автокатастрофе, в которой погиб Качиньский. В Минобороны страны заявили, что «время теорий заговора и лжи» закончилось. Рапорт 2011 года подробно объяснил причины произошедшего и был официальным документом, который пыталась уничтожить комиссия по расследованию, отметили в ведомстве.