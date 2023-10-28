Военкор объяснил, почему покровители Украины игнорировали грехи Зеленского Военкор Коц: покровители Украины всегда знали о коррупции в стране

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Власти западных стран всегда знали, что на Украине процветает коррупция, однако на грехи президента Владимира Зеленского закрывали глаза, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, это происходило до тех пор, пока Киев можно было использовать в качестве оружия для борьбы с Россией.

Интересно, а раньше власти западных стран коррупцию на Украине не замечали? Конечно, замечали. Но пока Украина была эффективным оружием по борьбе с Россией, на грешки Зеленского закрывали глаза, — написал Коц.

Покровители Киева стали проявлять недовольство сразу после провала контрнаступления, добавил он. Такими темпами в Брюсселе и Вашингтоне «прозреют» окончательно и начнут замечать не только коррупцию, но и нацизм на Украине, отметил военкор.

Таким образом военкор прокомментировал слова нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который заявил, что Украина является самой коррумпированной страной в мире. Он также отметил, что не намерен помогать Киеву. Позиция правительства Словакии заключается в немедленном прекращении военных действий, а Евросоюз должен превратиться из поставщика оружия в миротворца, подчеркнул политик.