Военкор объяснил, почему лето на Украине будет «темным и потным» Военкор Коц: украинских чиновников ждет потное лето без кондиционеров

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Чиновникам на Украине предстоит пережить темное и потное лето, такое мнение в Telegram-канале высказал военный корреспондент Александр Коц. Он отреагировал на решение правительства страны отказаться от использования кондиционеров в помещениях ради экономии электроэнергии.

Все органы власти [на Украине] обязали отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории. Украину ждет темное и потное лето, — уверен Коц.

По его словам, к этому призвали и правоохранителей, и суды, и другие государственные органы Украины. Военкор также отметил, что в целях экономии электричества кабмин страны распорядился снизить уровень освещения на улицах.

Ранее украинский экономист и аналитик Алексей Кущ обратил внимание, что в киевском жилом массиве Позняки разворачивается «тотальная социальная катастрофа». По его словам, местным жителям дают электроэнергию лишь на несколько часов. Аналитик возмутился тем, что мэр города молчит.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан свыкнуться с регулярной экономией электроэнергии на ближайшие несколько лет. Он признал, что из-за серьезных повреждений объектов инфраструктуры нужно сократить потребление электричества на всех уровнях.