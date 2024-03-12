Военкор не постеснялся в выражениях и предостерег от экскурсий на Тарханкут Канал «Два майора» предостерег турфирмы от отправки экскурсий на мыс Тарханкут

Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Мыс Тарханкут

Автор Telegram-канала «Два майора» раскритиковал туристические фирмы, предлагающие клиентам экскурсии на мыс Тарханкут на западе Крыма. Он отметил, что там располагаются укрепрайоны и позиции ВС России, и посоветовал операторам «думать башкой».

Товарищи, вы башкой думайте, куда маршруты туристам прокладываете. Какой <...> Тарханкут, блаженные. Нечего на укрепах и позициях гражданским делать, — написал он.

В ноябре 2023 года четыре беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали Крым. Первый дрон ликвидировали на западном мысе Тарханкут. Еще два беспилотника рухнули в поселке Черноморское, один из них упал около жилого дома. Последний БПЛА упал в Черноморском районе в 100 метрах от СНТ «Кипарис».

Отмечалось, что дроны Mugin-5 Pro, которые применялись при атаке, способны нести на себе до 25 кг взрывчатки и лететь по семь часов. Средняя скорость таких аппаратов составляет 120 км/ч, а дальность полета — около 800 км.

Тем временем военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что суда Черноморского флота РФ необходимо частично уводить вглубь, подальше от зоны поражения со стороны маневренных морских дронов-камикадзе, появившихся на вооружении у ВСУ. Он признал, что безэкипажные катера способны наносить чувствительные повреждения российским военным кораблям.