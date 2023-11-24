Военкор назвал причину модернизации военной логистики НАТО Поддубный связал модернизацию военной логистики НАТО с конфликтом на Украине

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НАТО на фоне конфликта России и Украины озаботился возможностью быстрой переброски войск на территории стран — участниц Альянса, при этом работать над планом модернизации вооруженных сил и военной логистики начал весной 2022 года, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Так он прокомментировал заявление главы Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике объединения Александера Зольфранка.

В НАТО озаботились возможностью быстрой переброски войск на фоне все того же нарратива — конфликт с Россией. Потому Зольфранк, а вместе с ним и глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр беспокоятся, чтобы гражданская логистическая система ЕС стала своеобразным «военным Шенгеном». Работать над планом модернизации вооруженных сил и военной логистики стран — членов НАТО в Альянсе начали как минимум прошлой весной, — написал военкор.

Поддубный считает, что Зольфранк обеспокоен формальностями, которые вооруженные силы Альянса вынуждены соблюдать при перемещении внутри Евросоюза. Военкор также обратил внимание, что летний саммит НАТО был посвящен обсуждению вопросов военной логистики, а его итогом стало принятие первого после окончания холодной войны документа с планами по обороне.

До сегодня Североатлантический альянс якобы не считал необходимым поднимать вопросы логистического обеспечения на Европейском континенте. Объясняется это тем, что все конфликты, в которых участвовал НАТО, были гораздо меньшего масштаба. В качестве примера можно взять военные кампании в Афганистане и Ираке, — рассказал военкор.

Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Североатлантического альянса Александер Зольфранк заявил, что бюрократическая волокита препятствует передвижению войск НАТО по Европе и эта проблема может привести к серьезным задержкам в случае начала конфликта с Россией. По его словам, для решения этой проблемы необходимо создать «военный Шенген».