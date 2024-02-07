Военкор назвал причину интереса западной публики к интервью Путина Поддубный: интерес США к интервью Путина говорит о потере доверия к СМИ Запада

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Внимание западной публики к интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным говорит о том, что заокеанские СМИ потеряли доверие аудитории, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его мнению, сегодня правда России востребована как никогда.

Такое внимание западной аудитории к интервью Карлсона с Владимиром Путиным говорит о том, что западное общество потеряло доверие к мейнстримовым СМИ и наша правда востребована как никогда ранее. <...> Мы обязательно пробьем свинцовую пропаганду, которую годами выстраивал коллективный Запад, — написал военкор.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина. Пресс-секретарь президента уточнил, что встреча состоялась 6 февраля. По его словам, западные СМИ в последние два года неоднократно запрашивали интервью с российским лидером, но из-за их необъективности в этом не было смысла.

До этого сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков сказал, что США и мировому сообществу необходима правда и мнение из первых уст самого влиятельного лидера. По его словам, анонс интервью Карлсона с Путиным уже о многом говорит.