Военкор Коц: Россия не пойдет «на договорняки» с Украиной

Фото: МО РФ

Россия не согласится ни на какие договорняки с Украиной, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, об этом говорит заложенный бюджет на оборонный сектор на 2024 год, который увеличили на 70%.

Единственное, что можно сказать с определенной уверенностью, что бы ни произносилось с высоких трибун, на переговоры и договорняки мы не настроены. Как и на спринтерские забеги. Об этом говорит хотя бы бюджет на следующий год. Расходы на оборонный сектор увеличатся на 70 процентов, по сравнению с этим годом. Это — не ради заморозки, — написал Коц.

В целом прогнозировать что-либо относительно СВО очень сложно, добавил он. Во-первых, необходимо знать конечную задачу — освобождение ли это Донбасса или выход на польскую границу. Кроме того, важен уровень поддержки Киева, без которой временные рамки спецоперации существенно снизятся.

В-третьих, надо понимать, что у Киева будет с человеческими ресурсами. Пойдет ли Зеленский на снижение возрастного ценза, чтобы наполнить войска молодой кровью, — добавил военкор.

Ранее полковник Левон Арзанов заявил, что идти на переговоры с Киевом сейчас нельзя. По его словам, необходимо продолжать спецоперацию, пока все цели не будут достигнуты.