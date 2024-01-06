Военкор назвал две страны, чьим оружием ВСУ ударили по Белгороду Поддубный: ВСУ ударили по Белгороду оружием, полученным от Чехии и Словакии

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Вооруженные силы Украины атаковали Белгород реактивными системами залпового огня чешского производства RM-70 «Вампир», сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Он добавил, что снаряды для этих РСЗО поставила Словакия.

Судя по маркировке снаряды свежие. Повышенной дальности. Эти снаряды производит компания, которая входит в группу MSM. Произведены и переданы эти снаряды Чехии или напрямую киевскому режиму при премьере [Словакии, Эдуарде] Хегере или премьере [Людовите] Одоре, — сказал военкор.

Ранее Поддубный выразил мнение, что нанося удары по Белгороду, украинские власти пытаются продлить собственное существование. Он отметил, что в настоящее время Белгород обстреливается в «почти донецком» режиме.

По словам военкора, обстрелы российского города также связаны с попыткой Киева заставить российское командование перебросить часть сил и средств с ключевых направлений, где войска ВС РФ имеют серьезный успех. Еще одной причиной Поддубный назвал информационно-психологическое давление. Он добавил, что в настоящее время ВСУ крайне трудно сохранять боевую устойчивость. По данным Поддубного, причинами тому являются дефицит боеприпасов, плохая подготовка военнослужащих и насильственная мобилизация.