Военкор назвал Донецк непотопляемым линкором Военкор Сладков заявил, что Донецк является непотопляемым линкором

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Донецк. Здание администрации главы ДНР, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ

Донецк находится под обстрелами на протяжении 10 лет, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Город по праву можно называть железным и непотопляемым линкором, добавил он. По словам военкора, и народ в Донецке тоже уже тренированный.

Донецк — непотопляемый линкор. <...> Сейчас шел по улице, наши запустили ПВО, бабушки, бедные, метнулись по углам. Тренированный народ. Тут давеча тетя одна шла, мы ей говорим: «Куда идете, там падает!» А она по-гусарски: «Так что мне теперь, домой не ходить!?» Десятый год Донецк под крутыми обстрелами. Это не Киев, не Харьков... Железный город, — написал военкор.

За последние 24 часа украинские вооруженные силы обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 28 раз. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в общей сложности ВСУ выпустили 93 боеприпаса. Огонь велся по четырем населенным пунктам, включая Горловку, Гольмовский, Ясиноватский район и Донецк. Повреждения получили пять жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших или погибших в результате обстрелов не поступала.