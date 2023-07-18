Военкор сообщил о невыплате боевых некоторым военным в зоне СВО Военкор Котенок сообщил о невыплате боевых некоторым военным на Донецком направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале сообщил, что некоторым бойцам ВС России, участвующим в спецоперации на Донецком направлении, не выплатили боевые. Также военкор добавил, что есть небольшие проблемы с боекомплектом. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Кратко по Донецкому направлению. <...> В отдельных воинских коллективах вдруг возникла проблема выплаты боевых, — написал он.

Котенок также сообщил, что сейчас Вооруженные силы РФ прощупывают оборону противника, который сидит в глухой обороне, применяет аэроразведку и ведет контрбатарейную борьбу.

Военкор также написал, что Авдеевка стала крепостью, которую, как он считает, необходимо окружать, а не идти в лобовые атаки.

Ранее в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» появилось видео уничтожения колонны ВСУ на подходе к селу Старомайорское на Времевском выступе. По информации канала, украинские военнослужащие пытались прорвать оборону ВС РФ на этом направлении. До этого канал публиковал видео уничтожения пехоты ВСУ разведчиками 58-го отдельного батальона спецназначения.

Минобороны РФ ранее опубликовало кадры работы экипажа российского вертолета Ка-52 на Южно-Донецком направлении. По информации ведомства, российские летчики уничтожили боевую бронированную машину украинских войск.