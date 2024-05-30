«На Украине столько не живет»: военкор усомнился в числе убитых бойцов ВСУ Военкор Котенок подверг сомнению статистику российских СМИ об убитых бойцах ВСУ

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале усомнился в статистике потерь Вооруженных сил Украины, которую приводят российские военные и федеральные каналы. По его мнению, если подсчитать все заявленные ими потери противника, то на Украине не останется людей.

Если собрать всех, кого они «съели» без соли и лука за время СВО, то на Украине столько не живет, — пишет военкор.

Ранее Котенок опубликовал видео, на котором военнослужащий ВСУ добровольно сдался в плен российской армии на Донецком направлении. По данным журналиста, для этого боец угнал танк, чтобы легче было преодолеть линию фронта. На кадрах боевая машина медленно подъезжает к позициям ВС РФ. После этого из нее выходит солдат и опускается на колени.

Военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин считает, что сдавшегося в плен украинского военнослужащего теперь ждет проверка российского Следственного комитета. Он считает, что сейчас нужно проверить все документы военного и подтвердить его историю. По его словам, следователи установят, кем является этот солдат и нет ли за его плечами каких-либо военных преступлений.

В четверг, 30 мая, в Минобороны России сообщили, что средства ПВО сбили самолет Су-27 украинских военно-воздушных сил. Помимо этого, за сутки российские бойцы уничтожили 24 вражеских беспилотника.