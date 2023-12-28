Военкор Котенок сообщил о взрывах сразу в нескольких областях Украины

Фото: ГСЧС Украины

Взрывы прогремели сразу в нескольких регионах Украины, заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет о Киеве, Херсонской и Сумской областях, а также Славянск-Краматорской агломерации.

Взрывы в Киеве, Херсонской, Сумской областях, а также на позициях ВСУ в Славянск-Краматорской агломерации. До этого украинские ресурсы сообщали о выходе трех российских ракетных крейсеров в Черное море, — написал журналист.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения российскими бойцами блиндажа с военными Вооруженных сил Украины у Авдеевки. На кадрах видно, как солдат противника прячется в укрытие, вслед за этим дрон сбрасывает в него снаряд, после этого происходит взрыв.

До этого «Военное обозрение» сообщило, что российские силы ударили по Очеретинскому транспортному узлу к северо-западу от Авдеевки во время разгрузки боеприпасов. Ссылаясь на военнослужащего ВСУ, издание отмечает, что в результате удара погибли шесть украинских солдат. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Тем временем в ночь на 28 декабря в подконтрольном Киеву Херсоне также прогремели взрывы. Воздушная тревога в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области при этом не объявлялась.