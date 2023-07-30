Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk на протяжении нескольких часов кружит над Черным морем. Он уточнил, что часть полета летательного аппарата проходит с отключенным транспондером. В своем Telegram-канале военкор опубликовал снимок маршрута БПЛА с онлайн-сервиса по отслеживанию маршрутов.