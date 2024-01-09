Военкор Котенок рассказал, как защитить Белгород от обстрелов ВСУ Военкор Котенок назвал создание буферной зоны недостаточным для защиты Белгорода

Фото: МО РФ

Оттеснение Вооруженных сил Украины от линии боевого соприкосновения на 15 километров не позволит защитить Белгород от обстрелов, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, для обеспечения безопасности города необходимо оттеснить украинскую армию еще дальше, взяв под контроль ряд украинских регионов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Вооруженные силы РФ примут все меры, необходимые для защиты Белгорода от обстрелов. По мнению ряда экспертов, для обеспечения безопасности города необходимо оттеснить украинскую армию на 15 километров от линии боевого соприкосновения. Однако Котенок считает такую меру неэффективной, так как ВСУ сохранит возможность обстрела Белгорода. Для защиты города необходимо взять Харьков, а также Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области.

[Оттеснение ВСУ] на 15 км даст снижение обстрелов от РСЗО, минометов и ствольной артиллерии, но не более того. Поэтому нужна зона отчуждения радикально больше, — заявил Котенок.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что Вооруженные силы России могут сосредоточиться на создании полосы безопасности на границе с Украиной. По его словам, такая полоса поможет защитить Курск, Брянск, Белгород и другие пограничные населенные пункты.