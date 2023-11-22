Военкор Котенок прокомментировал удар ВСУ по российским журналистам Военкор Котенок назвал удары по российским журналистам «давней традицией» ВСУ

Фото: МО Украины

Атаковать журналистов — давняя традиция Вооруженных сил Украины, которую они практикуют с 2014 года, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Так он прокомментировал удар украинской армии по группе российских журналистов в Запорожской области. По его словам, многие представители прессы, которые работали в прифронтовой зоне, специально не обозначали себя как журналистов, чтобы не стать целью ВСУ.

История довольно стандартная. Бить по журналистам — давняя традиция ВСУ, которую они практикуют аж с 2014 года. Причем делается это с таким маниакальным упорством, что многие корреспонденты, которые в 2014–2021 гг. работали в прифронтовой зоне, сознательно не обозначали себя как журналистов, потому что в противном случае моментально превращались в приоритетную цель для нацистов, — сообщил Котенок.

По данным Министерства обороны РФ, ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника. В результате атаки пострадал корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Журналиста госпитализировали в медучреждение Минобороны. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее украинский беспилотник атаковал пожарный расчет в Донецке. Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство, когда сотрудники МЧС тушили бензовоз. Пострадали четыре человека.