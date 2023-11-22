Военкор Котенок призвал расследовать удар ВСУ по ДК в ДНР Военкор Котенок: Россия должна установить причастных к удару по ДК в ДНР

Фото: vk.com/polina_menshikh

Полина Меньших

Российским правоохранительным органам следует инициировать расследование и привлечь к ответственности причастных к ракетному удару по Дому культуры в населенном пункте Кумачово в ДНР, в результате которого погибла московская актриса Полина Меньших, заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Журналист также призвал запретить все массовые мероприятия в регионе на время ведения боевых действий.

Что касается ракетного удара по Дому культуры в Старобешевском районе ДНР, где 19 ноября погибла приехавшая туда волонтером московская актриса Полина Меньших, правоохранители, конечно же, должны разобраться и привлечь к ответственности тех, по чьей вине стала возможной трагедия. Да и вообще, в условиях СВО необходимо отчетливо осознавать, насколько активно противник собирает информацию обо всех действиях российской стороны, — написал он.

Котенок обратил внимание, что ВСУ не впервые атакуют гражданские позиции у линии боевого соприкосновения, и призвал запретить все массовые мероприятия в ДНР. По его словам, необходимость такой меры объясняется соображениями безопасности, так как сигналы смартфонов в местах массового скопления людей создают дополнительную угрозу.

Это, на мой взгляд, недопустимо — когда идут боевые действия, собирать массу людей, устраивать концерты. По скоплению сигналов мобильных телефонов могут наводиться ракеты. Поэтому, безусловно, выводы должны быть сделаны. Я желаю, чтобы мы ограничивали себя в действиях, которые будут приводить к потерям. Следует понимать, что ситуация в прифронтовой зоне очень сложная, и учитывать возможности ВСУ, — объяснил свою позицию журналист.

Котенок призвал беречь жизни россиян, а также не забывать о том, что ВСУ обладает профильными структурами, которые целенаправленно занимаются сбором информации о ситуации в регионах у линии фронта. По его словам, к таким ситуациям, как в Кумачово, приводят «глупость, непрофессионализм, некомпетентность, ограниченность, а зачастую и коварный умысел».

Ранее стало известно, что реактивный снаряд, выпущенный украинскими военными из РСЗО HIMARS, попал в кровлю над сценой театра в населенном пункте Кумачово в ДНР, где 19 ноября выступала актриса Полина Меньших. По данным местных властей, обстрел вела 27-я отдельная реактивная артиллерийская бригада ВСУ под командованием полковника Дмитрия Храпача.