Военкор Котенок показал кадры ожесточенных боев из Клещеевки

Фото: МО РФ

Военкор Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале кадры из Клещеевки под Артемовском, где ведутся ожесточенные бои. На видео показана перестрелка в жилой застройке.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» до этого сообщал, что российские военные ведут ожесточенные бои за Клещеевку. По данным канала, Киев бросил на этот населенный пункт значительные силы. При этом, как уверяют военкоры, село остается под российским контролем. Противник потерял при штурме большое количество бойцов, о чем говорят военные Вооруженных сил Украины.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил NEWS.ru, что ВСУ на фоне неудавшегося наступления крайне важно получить хотя бы где-то успех, который можно будет выдать за результат кампании, и тут возможны только три цели. По его словам, первой целью может стать Артемовск, второй — Крымский мост, а третьей — ЗАЭС.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин считает, что при интенсивных боевых действиях резервов ВСУ хватит на одну-две недели, а при плавных — на четыре недели. Он уточнил, что резервы украинской армии иссякают и у нее осталось только несколько моторизированных и танковых бригад.