Военкор Котенок показал кадры атаки надводного дрона ВСУ на корабль ВМФ РФ

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале опубликовал кадры атаки морского беспилотника ВСУ на большой десантный корабль «Оленегорский горняк», принадлежащий ВМФ России. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Украинские ресурсы публикуют кадры атаки морского беспилотника на БДК «Оленегорский горняк» на рейде Новороссийска, — уточнил Котенок.

Ранее Украина впервые показала морские беспилотники, используемые ВСУ для атак на корабли в Черном море. В репортаже телеканала CNN уточнялось, что дальность действия дронов составляет порядка 800 километров. При этом на себе они могут перевозить до 300 килограммов взрывчатки.

По данным Telegram-канала «Военно-политическая аналитика», Вооруженные силы Украины используют дроны второго поколения Magura V5. По информации канала, впервые беспилотники данного типа были примерены летом 2022 года. С того момента Украина усовершенствовала разработку, в частности, были повышена дальность действия.

Надводные дроны оснащены оптико-электронной системой, а также антеннами StarLink. Последняя версия беспилотника имеет размер 5,5 метра в длину и полтора метра в ширину. Он способен разгоняться до 42 узлов. Управление осуществляется через сетевую радиостанцию.