Военкор Котенок назвал причину недосягаемости украинских РСЗО Военкор Котенок: российской артиллерии недостает дальности стрельбы

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram сообщил, что российской артиллерии недостает дальности стрельбы для того, чтобы эффективнее поражать ракетные установки ВСУ, которые обстреливают Донецк. По его словам, сложно поразить РСЗО противника с прицельной дальностью огня около 40 километров, если «максималка» российских установок — порядка 25--30 километров.

Через полтора года после начала СВО есть о чем задуматься. И не просто задуматься, а сделать всё возможное для исправления ситуации. Если не хотим, чтобы Донецкая агломерация окончательно не превратилась в лунный ландшафт, — написал военкор.

20 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что ВСУ атаковали Киевский район Донецка. В организации уточнили, что обстрел был совершен с помощью двух кассетных снарядов калибра 155 миллиметров.

До этого сообщалось, что украинские военные более 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате нападений ВСУ ранения получили четыре человека в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Еленовке. Кроме этого, украинская армия совершила три обстрела из артиллерии калибра 155 миллиметров на Ясиноватском направлении, на Светлодарском направлении зафиксировано четыре атаки.