Военкор Коц: ВС России заставили ВСУ распылять свои резервы по всему фронту

Фото: МО РФ

Российская армия заставила ВСУ распылять свои резервы по всему фронту на Краснолиманском и Купянском направлениях, сообщил в Telegram-канале военкор Александр Коц. Он отметил, что украинские военные оказались в невыгодной для себя позиции. Коц добавил, что ВС РФ медленно, но планомерно отвоевывают утраченные земли.

Мы начали давить на Краснолиманском и Купянском направлениях, заставив Украину распылять свои резервы по всему фронту. Лишая себя возможности сконцентрировать большие силы на одном участке. Сейчас ВСУ оказались в не очень выгодной для себя позиции, — написал он.

Ранее стало известно, что штурмовики 5-й бригады ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ под Красногоровкой. Российские военные под прикрытием зашли в укрепрайон украинской армии, после чего солдаты ВСУ бежали с позиций. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ разбили три штурмовые группы ВСУ на Ореховском направлении. Он отметил, что остальные украинские солдаты отошли на север. Балицкий добавил, что за прошедшие сутки украинская армия 39 раз обстреляла населенные пункты области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.