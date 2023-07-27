Военкор Коц рассказал, какая страна может утолить «снарядный голод» ВС РФ Военкор Коц: Северная Корея могла бы утолить «снарядный голод» российской армии

Фото: Dong-Min Jang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Северная Корея могла бы очень быстро утолить «снарядный голод» российской армии, сообщил в Telegram военкор Александр Коц. По словам корреспондента, КНДР обладает богатым арсеналом беспилотников, военных снарядов и техники, в том числе собственных разработок.

В распоряжении Пхеньяна имеется около 4,5 тысячи самоходных орудий, 3,5 тысячи буксируемых пушек и более 2 тысяч реактивных систем залпового огня (РСЗО). Весь артиллерийский парк КНА военные эксперты оценивают в 10,5 тысячи единиц, что формально делает его одним из сильнейших в мире, — написал он.

Коц добавил, что в обмен на пушки и снаряды Россия могла бы предложить Северной Корее современные самолеты и «жирные контракты» по восстановлению разрушенных городов Донбасса.

Глава КНДР Ким Чен Ын ранее провел экскурсию для министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на выставке военной техники в Пхеньяне. Главе российского оборонного ведомства показали новейшие беспилотники, которые внешне напоминают американские БПЛА RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.

Как сообщалось ранее, в ходе своей поездки Сергей Шойгу передал Ким Чен Ыну личное послание от президента России Владимира Путина. Также стороны обменялись памятными подарками.