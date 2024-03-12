Военкор Коц раскрыл детали провальной операции ВСУ в Белгородской области Военкор Коц: ВСУ атаковали Белгород ради мифических результатов перед выборами

Фото: МО РФ

Украинские военные провели массированную атаку на Белгородскую область ради демонстрации локального успеха перед выборами президента в России, предположил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, подготовка к нападению была выявлена еще несколько дней назад, но ВСУ все равно решились на операцию, потому что главе ГУР Кириллу Буданову нужен был результат.

Как уточнил Коц, Киев при ударе по Белгородской области применил пехоту, танки, беспилотники и пытался проникнуть на российскую территорию. Подготовительные маневры перед нападением обнаружила российская разведка, после чего по местам скопления техники и живой силы ВСУ были нанесены точечные удары. Военкор также заявил, что с началом атаки украинской стороны появилось видео, которое было снято заранее. Он призвал не верить постановочным кадрам.

Но это не остановило «мамкиного пирожка» Буданова от информационной диверсии. До выборов в России ему кровь из носу надо продемонстрировать локальный успех на территории Российской Федерации. Пусть даже мифический, — написал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли одновременно несколько населенных пунктов, а также применили беспилотники для атаки. По его словам, никто не пострадал, в селе Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи, а в Шебекино из-за падения дрона повыбивало окна в двух многоквартирных домах.